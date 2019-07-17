شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 17-7-2019 لاسارتي يعطي راحة 24 ساعة للاعبين ويؤجل مباراة البلاستيك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 17-7-2019

تضمنت منح مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى راحة للاعبين لمدة 24 ساعة من التدريبات، عقب وصول بعثة الفريق من إسبانيا، أمس الثلاثاء بعد ختام معسكر الإعداد الخارجي، بعدما شهدت الأيام الماضية تدريبات بدنية وخططية مكثفة خلال المعسكر الإسبانى.

اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 17-7-2019

كشف عن تأجيل المباراة الودية التى كان مقرر لها غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطار الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري، في السادسة مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد اراحة اللاعبين على راحة اليوم الأربعاء عقب العودة من معسكر إسبانيا.

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اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 17-7-2019

شملت تصريحات لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري، بعد أن حقق الجهاز الفني أهدافه من المعسكر الخارجي، بوصول اللاعبين إلى أفضل جاهزية على كافة المستويات، استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد حسم بطولة الدوري، مضيفاً أن الجهاز الفني كان لديه أهداف محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة المهمة، وركز خلالها على الجوانب النفسية والبدنية والخططية بشكل متوازن، بهدف حسم بطولة الدوري التي تمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير، وذلك استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.

اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 17-7-2019 تضمنت تصريحات لمحمد هانى ظهير أيمن النادي الأهلي عبر خلالها عن تفاؤله بقدرة فريقه على حسم بطولة الدوري، في ظل الاستعداد القوي من جانب الجهاز الفني واللاعبين والطموحات التي يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب، حيث أن لقب الدوري يمثل أهمية كبيرة للنادي وللجماهير التي اعتادت على الفوز بالبطولات.

اخبار الأهلي اليوم الاربعاء 17-7-2019

تركزت على أن لجنة التخطيط بالأهلى تحفظت على رغبة الجهاز الفنى بضم ثنائي المقاصة الغاني جون أنطوي وإسلام جابر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم.