شكرا لقرائتكم هانى عبدالهادى يحقق فضية بطولة العالم فى رفع الأثقال البارالمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى هانى عبدالهادى، فضية بطولة العالم، التى تقام فى كازاخستان بوزن تحت 88 كجم، بعد الحصول على المركز الثانى.

ورفعت مصر رصيدها فى البطولة اليوم، حيث أحرزت فاطمة عمرو أمل محمود برونزيتان منذ قليل، ليصبح عدد الميداليات 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات.

بعثة المنتخب فى البطولة تضم كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال.

بينما تضم بعثة السيدات، فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى.