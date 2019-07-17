شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: هذا المدرب المقاتل الأنسب لقيادة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح ياسر رضوان نجم النادى الأهلى السابق ، حسام حسن مدرب سموحة الحالى لتولى قيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى . وأكد رضوان فى تصريحات صحفية أن إختاره حسام حسن نظرا لخبراته المحلية و الدولية و قدرته على صناعة فريق قوى فنيا و بدنيا . Advertisements وأشار رضوان إلى قدرة حسام على إشعال الحماس و الروح القتالية للاعبين و التحلى بثقافة الفوز . منتخب الفراعنة ودع بطولة امم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الهزيمة امام جنوب أفريقيا ، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات تحت قيادة أجيرى الذى تمت إقالته عقب وداع المنتخب لكان 2019 مباشرة .

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