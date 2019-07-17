شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يدخل قائمة المرشحين لجهاز المنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، دائرة المرشحين للانضمام للجهاز الفنى القادم للمنتخب الوطنى.

وأعلن اتحاد الكرة، إقالة جهاز المنتخب السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، عقب الفشل فى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر، وتوديع المسابقة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

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واقترب حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، من العودة لقيادة الفراعنة من جديد، وتم ترشيح أيمن طاهر لشغل منصب مدرب حراس المرمى ضمن جهاز المعاون.

وسبق دخول علاء ميهوب المدير الفني لنادي الترسانة، فى دائرة المرشحين للانضمام للجهاز الفنى القادم للمنتخب الوطنى، لشغل منصب المدرب العام خلفا لهاني رمزي المدرب العام ضمن الجهاز الفنى السابق.

وانضم أيمن طاهر للجهاز الفنى للزمالك مؤخرا عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس، وجهازه المعاون الذى كان يضم مدرب سويسرى لتدريب حراس مرمى القلعة البيضاء.