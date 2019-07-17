شكرا لقرائتكم السبت.. "الرابطة" تصدر جدول دوري الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إطلاق جدول الدوري للموسم المقبل، وذلك في اجتماع تحتضنه الرياض يوم السبت المقبل.

وقالت الرابطة في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر" يوم الأربعاء، إن لجنة المسابقات التي انتقلت أعمالها إلى الرابطة ابتداء من الموسم القادم، ستجتمع مع ممثلي أندية الدوري لمناقشة كافة التفاصيل حول الموسم المقبل.

وسيرأس الاجتماع أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات، وسيتم عرض معايير الجدول وروزنامة الموسم القادم، بالإضافة إلى إصدار جدول الدوري الذي سينطلق يوم 22 من الشهر المقبل.