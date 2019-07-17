شكرا لقرائتكم الحزم يتعاقد مع حمزي الفتح 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الحزم يوم الأربعاء مع المهاجم منصور حمزي قادماً من الفتح بعقد يمتد بـ3 مواسم.

وكان حمزي لاعباً للفيصلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفتح الموسم الماضي، ومع الأخير أحرز هدفين في الدوري خلال 27 مباراة لعبها مع الفريق الأحسائي.

وضمن الحزم استمراره في الدوري السعودي للمحترفين عبر ملحق الصعود والهبوط، عندما تغلب على الخليج رابع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بركلات الترجيح أواخر مايو الماضي.