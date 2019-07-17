شكرا لقرائتكم يوفنتوس يستعد لإعلان صفقة ماتياس دي ليخت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع ماتيس دي ليخت، لاعب فريق أياكس الهولندي لكرة القدم، يوم الأربعاء للفحص الطبي في نادي يوفنتوس تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف الفريق حامل لقب الدوري الإيطالي.
ونشر يوفنتوس عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وصورا للاعب لدى وصوله للخضوع للفحص الطبي. كما قال المدافع دي ليخت، 19 عاما، في مقطع فيديو قصير "إنني سعيد بوجودي هنا".
وتقدر قيمة صفقة انتقال دي ليخت، الذي شارك في 15 مباراة مع المنتخب الهولندي، بنحو 70 مليون يورو.
وتوج دي ليخت مع أياكس الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس في هولندا، كما سجل الهدف الذي حسم فوز أياكس على يوفنتوس في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.
وتردد أن ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي كانا بين الأندية التي أرادت الحصول على خدمات اللاعب، لكن يوفنتوس كان الفائز في المنافسة التي استمرت لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يستعد لإعلان صفقة ماتياس دي ليخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.