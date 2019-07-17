“بعد قليل” مباراة الاهلي السعودي ورودار فيلينيي الودية اليوم الاربعاء 17-7-2019 في معسكر...

يخوض النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، المباراة الودية الثانية له في مسعكره المقام في الفترة الحالية استعداداً للموسم الكروي الجديد والمواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال السعودي والتي سوف تقام في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي.

كما يخوض النادي الأهلي السعودي ثلاث وديات في المعسكر الحالي المقام في النمسا، حيث خاض مباراة ودية أمام راودار السلوفيني يوم 14 من يوليو، واليوم يخوض الودية الثالثة، كما سوف تكون الثالثة أمام هيلموند سبورت الهولندي، كما يختتم الراقي مواجهاته الودية أمام إف سي آيندهوفن والتي سُتقام يوم 26.

وشهدت الفترة الأخيرة أداء متوسط من النادي الأهلي السعودي، وذلك في الدوري السعودي والكأس، حيث فشل الراقي في تحقيق اي بطولة في الوقت الحالي، حيث مر الفريق بحالة من عدم الثبات والتخبط الكبير، حيث احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة.

ويأمل الراقي في مصالحة جماهير الفريق في الفترة المقبلة، والفوز على الزعيم السعودي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، والاقتراب من تحقيق أول ألقابه.