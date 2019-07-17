مباراة الهلال وبودافوكي الودية اليوم الثلاثاء 2019/7/17 في معسكر النمسا .. الزعيم يواصل الاستعداد

يتابع عشاق مباريات الدوري السعودي ونادي الهلال السعودي، المباراة القوية والهامة أمام نظيره نادي بودافوكي المجري، في المواجهة الثالثة للزعيم السعودي في معسكر النمسا المقام في الوقت الحالي من أجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد والذي ينطلق في الفترة المقبلة، حيث خاض الزعيم مواجهتين ودياً في الأسبوع الماضي.

وقدم نادي الهلال السعودي في الوديتين الماضيتين أداء مميز للغاية، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة عريضة 11-0، ونجح في الفوز خلال المباراة الثانية بنتيجة 10-0 أيضاً، ويسعى الزعيم إلى مواصلة الاستعداد القوى في الفترة الحالية والفوز على النادي المجري اليوم.

ويدخل الزعيم المباراة بنفس التشكيلة الماضية والتي خاض بها المباراتين السابقتين في معسكر النمسا، حيث يسعى الزعيم للوقوف على الحالة البدنية والفنية لكافة اللاعبين سواء الجدد أو القدامي.

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وسوف يخوض نادي الهلال السعودي المواجهة الأولى له في الفترة المقبلة أمام النادي الأهلي السعودي في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، ويسعى الزعيم إلى خطف بطاقة التأهل عقب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين وخسارة لقب الدوري السعودي لصالح نادي النصر السعودي.