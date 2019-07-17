“قناة الهلال يوتيوب” مباراة الهلال وبوادافوكي الودية اليوم الاربعاء 17 يوليو 2019 في معسكر النمسا

يواصل نادي الهلال السعودي مشواره الاستعداداي في الفترة الحالية لخوض منافسات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد، ويدخل نادي الهلال السعودي في مواجهة قوية أمام نظيره نادي بوادافوكي المجري وهي المواجهة الثالثة للزعيم السعودي في معسكر النمسا المقام في وقتنا الحالي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ونجح نادي الزعيم في إقامة معسكر قوي في الفترة الماضية ونجح في الفوز في أولى مبارياته الودية بنتائج قوية، كما شهدت المباراتين مشاركة كافة لاعبي الفريق سواء الاحتياطي أو الأساسي، كما شهدت المباريات مشاركة لاعبي الفرق الجدد والمنضمين حديثاً إلى صفوف الزعيم في الميركات الصيفي.

ويسعى نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، إلى الاستعداد جيداً للدوري السعودي والموسم الجديد، من أجل مصالحة جماهير الفريق عقب خسارة لقب الدوري لصالح النصر السعودي وخسارة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نظيره نادي التعاون السعودي.

موعد مباراة الهلال وبوادافوكي الودية اليوم

مباراة الهلال وبوادافوكي الودية اليوم ، مواجهة قوية سوف تقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن معسكر الزعيم، وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة الهلال على يوتيوب.