صحفي رياضي: محمد صلاح قد يعلن اعتزال اللعب دوليًا

كتب محمد بشاري فجر الصحفي الرياضي فيصل زيدان مفاجأة مدوية ،عندما أشار إلى احتمالية إعلان الفرعون المصري محمد صلاح اعتزال اللعب دوليا خلال الأيام المقبلة بعد الهزيمة المهينة التي تعرض لها منتخب مصر خلال البطولة الافريقية المقامة على ارض مصر. و كتب زيدان عبر حسابه الخاص على تويتر : Advertisements “كلمتين_ونص ..أتمنى ان تكون معلوماتى خاطئة :قرار صادم جدااااا .. يتخذه ” صلاح ” قريباً !!”. جدير بالذكر أن نجم ليفربول و بطل أوروبا محمد صلاح تعرض لعاصفة من الانتقادات في أعقاب الخروج الكارثي المر من دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، أمام منتخب الأولاد جنوب إفريقيا ، مما قد يدفع اللاعب للتفكير ملياً قبل العودة لارتداء قميص المنتخب .

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