شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد يختار محمد عبد السلام لمنصب النائب لقائمته بإنتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طاهر أبو زيد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، التجهيز لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس.

واستقر أبو زيد على ضم بعض الأسماء لقائمته ومنها اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة على منصب النائب، كما يبحث عن ممثلين لأندية الصعيد وبحرى وسيناء والدلتا.

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يذكر أن طاهر أبو زيد انضم للنادى الأهلى، موسم 1979، وكان عمره لا يتجاوز 17 عامًا، بعد أن لفت نظر المدرب المجرى "هيديكوتي" فى مباراة الأهلى والزمالك تحت 17 سنة، وسجل يومها هدفى الفوز للأهلي.. وحقق مارادونا النيل، العديد من الإنجازات فى عالم الساحرة المستديرة، ومن أهمها:

حصل طاهر ابوزيد الدورى المصرى مع الأهلى 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرتين، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات، والكأس الأفروآسيوى مرة، وكأس الاتحاد المصرى مرة، وكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب عام 1986، وهداف كأس العالم للناشئين عام 1981 بأربعة أهداف، وأفضل لاعب عربى عام 1987 فى استفتاء جريدة الوطن الكويتية.

وشارك أبو زيد مع المنتخب فى أربعة بطولات دولية مختلفة "كأس العالم للناشئين 1981، الدورة الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، كأس الأمم الأفريقية 1986، كأس العالم للكرة الخماسية عام 1997"، ولم يكتف أبو زيد بالحياة الكروية الرياضية أو الإعلامية فقط، ولكنه تولى حقبة وزارية فى فترة مهمة للغاية من تاريخ مصر، حيث أصبح وزيرا للرياضة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى ليكون من القلائل نجوم الكرة الذى جمع بين الرياضة والسياسة.