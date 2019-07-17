شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاستشفاء الجديد يصل الأهلى ويدخل الخدمة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جهاز الاستشفاء الجديد لمقر النادي الأهلى اليوم الأربعاء، بعد الإنتهاء من اجراءات تسلمه، وهي خاص بفريق الكرة الأول ويعمل على تجهيزاللاعبين، وإتمام عمليات الاستشفاء على أعلى مستوى تقني يطبق في أكبر الأندية العالمية.

وتقوم إدارة الأهلى بتركيب هذه الأجهزة حالياً، كذلك الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالجيم الجديد وغرف خلع ملابس الفريق الأول الجديدة بملعب التتش بمقر الجزيرة، على أن يتم استخدمه بداية من شهر أغسطس المقبل.