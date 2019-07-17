شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يترقب قرار اتحاد الكرة لتدعيم الفريق بمدافع جزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو مصر المقاصة قرار اتحاد الكرة في مسألة اعتبار لاعب شمال أفريقيا مثل اللاعب المصري، وذلك تمهيداً لتدعيم صفوف الدفاع بالفريق الفيومي.

وتضم قائمة مصر المقاصة 32 لاعباً بعد اضافة الصفقات الجديدة الأمر الذي وضع الجهاز الفني للفريق الفيومي في حيرة، ومن المرتقب أن يعلن المقاصة أسماء الراحلين بعد نهاية معسكر الاسكندرية في يوليو الجاري.

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ودخل مصر المقاصة في مفاوضات مع لاعب جزائري خلال الفترة الأخيرة لتدعيم دفاعات الفريق الفيومي، إلا أن المفاوضات مازالت قيد الانتظار لقرار الجبلاية، خاصو وأن المقاصة يضم خمس لاعبين أجانب.

كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.