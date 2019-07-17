شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عبد الهادى يتوج بفضية بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج هاني عبدالهادي لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى بالمركز الثانى وفضية بطولة العالم التى تقام فى كازاخستان بوزن تحت 88 كجم Advertisements وتاتى ميدالية اللاعب لترفع رصيد مصر فى البطولة اليوم ، حيث أحرزت فاطمة عمرو امل محمود برونزيتان منذ قليل ، ليصبح عدد الميداليات 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و فضية و3 برونزيات . وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال. وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى عبد الهادى يتوج بفضية بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.