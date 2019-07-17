شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوى يلتقى سفير الجزائر لبحث تسهيلات جماهير محاربى الصحراء بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم سفير الجزائر بالقاهرة نذير العرباوي برئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي منتصر النبراوي لبحث التسهيلات التى يمكن تقديمها لجماهير منتخب الجزائر " محاربو الصحراء " فى نهائى كأس الأمم الأفريقية ، بالشكل الذي يليق بالعلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين و الشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير الجزائرى نذير العرباوي عن خالص الشكر و بالغ الامتنان الى رئيس مجلس إدارة تذكرتي و الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها على حسن التعاون و التنسيق بين الجانبين ، والذى تجلى خاصة خلال أيام البطولة الأفريقية

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ومن جانبه أعرب منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي ، عن ترحيبه بالمشجعين الجزائريين فى بلدهم الثانى مصر ، متمنيا للمنتخب الجزائرى الفوز فى المباراة النهائية والظفر بالأميرة الأفريقية ، باعتباره ممثلا عن الفرق العربية المشاركة فى البطولة .

كما أعلن منتصر النبراوى عن اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تسهيل دخول المشجعين الجزائريين إلى ستاد القاهرة فى النهائى الأفريقى المقرر إقامته فى التاسعة مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة ، ومن ذلك إمكانية حضور المشجعين الجزائريين بجواز السفر لمن لم يسعفهم الوقت لاستخراج بطاقة المشجع أو الـ FAN ID