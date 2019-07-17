شكرا لقرائتكم خبر عن مشويات وفواكة على طاقم جريشة قبل الذهاب لمباراة الثالث والرابع بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الثانية ظهر اليوم أنهى جهاد جريشة حكمنا الدولى وطاقمه المكون من محمود أبوالرجال المساعد الأول والتشادى عيسى يايا ثانيا والبتسوانى جوشوا بوندو الحكم الرابع للقاء المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيجيريا، غذائهم بفندق اقامتهم قبل التوجه لإستاد السلام لإدارة المباراة الهامة فى تمام التاسعة مساء.

غذاء طاقم التحكيم اشتمل على المشويات لحوم ودجاج بالإضافة لـالمكرونة والسلطات وعقب الغذاء تناول الطاقم الفواكه وبعض الحلويات الشرقية طبقا للبرنامج الغذائى الموضوع من قبل المعد الغذائى للجنة حكام الإتحاد الأفريقى " كاف " .

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غذاء جريشه وطاقمه لم يستمر أكثر من 25 دقيقة ، ليغادروا جميعا نحو مكان هادئ فيما يبدوا لتناول بعض المشروبات وبدء اعداد أنفسهم للمباراة ، بعدها صعد الحكام إلى غرفهم ، لو يكن مع جريشه إلا المساعد المصرى الأول أبو الرجال .

أما فريق الـ VR.. فكان فى تجمع مختلف يضبط الأدوات التى سيصطحبها معه لإستاد السلام .. فلم يظهر أفراد هذا الطاقم خلال غذاء حكام الساحة.