شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة السعودى يطلب مهاجم المصرى مقابل مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى المصرى، عرضا من الوحدة السعودى للحصول على خدمات لاعبه النيجيرى أوستن أوموتو اعتبارا من الموسم الجديد 2019 -2020. وكشف مصدر بالنادى البورسعيدى أن عرض الوحدة السعودى بلغ مليون دولار نظير الحصول على الإستغناء الخاص بالمهاجم النيجيرى، وتتجه النية لدى مجلس الإدارة للموافقة على العرض السعودى ولكن ينتظر المجلس قرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق. كان المصرى تعاقد مع أوستن أموتو، قادما من فريق باهانج الماليزى، وسبق وانضم أوستن لعدة فرق منها ميجيتى جيتس، وولفرز، وكريات شمونة الإسرائيلى ومالاطيا سبور التركى، ومنه إلى الترجى الجرجيسى التونسى، ثم باهانج الماليزى، وعلى مستوى المنتخبات شارك مع منتخب بلاده تحت 17 سنة و23 سنة.

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