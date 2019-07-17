شكرا لقرائتكم خبر عن الغزال يُفضل التشكيك على العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفضل عمرو جمال مهاجم النادي الأهلى الرحيل للدوري التشيكي، عن الانتقال لأحد أندية الدوري المصري التي طلبت ضمه، وعلى رأسها المقاولون العرب ووادي دجلة والإسماعيلي.

وطلب نادى بريبرام التشيكى التعاقد مع اللاعب الملقب الغزال خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وأرسل النادى التشيكى عرضا إلى الأهلى للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة الشراء.

وكان عمرو جمال قد غاب عن المشاركة مع الأهلى منذ يناير الماضى، حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين فى العضلة الأمامية، ومن المنتظر أن يتم تبت إدارة الأهلى فى مسألة رحيل عمرو جمال خلال الساعات القادمة.