شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف رد الزمالك على بيراميدز لضم عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادي بيراميدز، الحصول على خدمات عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ويعقد مسئولو الزمالك، جلسة مفاوضات مع مسئولي بيراميدز، غدا الخميس، لحسم الصفقات التبادلية المنتظر إبرامها بين الناديين فى الميركاتو الحالى.

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وكشفت مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، أن بيراميدز طلب الحصول على خدمات عبد الله جمعة بعد تألقه الملفت مع الزمالك على مدار الموسم الماضى ونجاحه فى قيادة الجبهة اليسرى بإتقان ليصفه البعض بأفضل ظهير أيسر فى مصر حاليا.

وجهز نادي الزمالك قائمة تضم 5 لاعبين لطلب التعاقد معهم من بيراميدز وهم عمر جابر ومحمد مجدى أفشه ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله بكرى، وسيتم التفاوض على القيمة المالية لرحيل هذه الأسماء للقلعة البيضاء مع الترحيب بانتقال ثنائى ميت عقبة إبراهيم حسن وبهاء مجدى، لصفوف بيراميدز.

لمعرفة رد الزمالك على انتقال عبد الله جمعة لبيراميدز، اضغط هنا..