شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام فرجانى ساسى للزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط منتخب تونس، لتدريبات فريق الزمالك غدًا الخميس، عقب الانتهاء من المشاركة مع نسور قرطاج فى مواجهة نيجيريا، لتحديد الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

ويسعى منتخب تونس للحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث عندما يواجه نيجيريا فى التاسعة مساء اليوم بملعب "السلام" فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

ولم يتذوق منتخب تونس طعم الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث سوى مرة واحدة فى نسخة 1962 التى أقيمت فى إثيوبيا عندما تغلب على منتخب أوغندا بثلاثية نظيفة.

واتفق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال مع فرجانى ساسى، على انتظامه فى التدريبات الجماعية غدًا الخميس، فى اطار الاستعداد لمواجهة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الأخير، والمؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.