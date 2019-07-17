وست هام يتعاقد مع اللاعب الفرنسى سيباستيان هالير

حسم نادى وست هام يونايتد الإنجليزى تعاقده مع الفرنسى سيباستيان هالير مهاجم أينتراخت فرانكفورت لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن نادى وست هام فى بيان رسمى له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" قائلا : ( يسرنا أن نعلن عن وصول المهاجم الفرنسى سيباستيان هالير). "توتير" قائلا : ( يسرنا أن نعلن عن وصول المهاجم الفرنسى سيباستيان هالير). وأنهى النادى الإنجليزى تعاقده مع اللاعب مقابل 45 مليون جنيه أسترلينى بعقد لمدة خمس سنوات مع بند يتيح التمديد لعام آخر، ليصبح رابع صفقة للفريق هذا الموسم. مع بند يتيح التمديد لعام آخر، ليصبح رابع صفقة للفريق هذا الموسم. بدأ صاحب ال25 عاما مشواره الكروى مع نادى أوكسير عام 2010 وشارك مع الفريق فى 57 مباراة أحرز خلالها 29 هدفا، لينتقل إلى نادى أوترخت عام 2015 على سبيل الإعارة وثم إلى نادى وست هام الإنجليزى.

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