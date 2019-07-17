الوحدة السعودي يصل سلوفينيا لبدء معسكره الإعدادي للموسم الجديد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الوحدة السعودى إلى دولة سلوفينيا لإقامة معسكر تأهيلى للفريق استعداداً للموسم المقبل. ونشر نادى الوحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" صور لوصل بعثة الفريق الأول الى دولة سلوفينيا . الى دولة سلوفينيا . والجدير بالذكر أن نادى الوحدة أنهى مشواره فى الدورى السعودي للمحترفين فهو يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة .

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