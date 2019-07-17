جدول مباريات منتخب السعودية في الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

أجريت اليوم الأربعاء قرعة الدور الثانى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023 فى مقر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم.
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى "توتير" جدول مباريات المنتخب الذي يقع فى المجموعة الرابعة " د" والتى تضم كلا منأوزبكستان و فلسطين و اليمن و سنغافورة .
من المقرر أن يخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته يوم 10 سبتمبر عام 2019 أمام منتخب اليمن فى الذهاب بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 مارس عام 2020 .
بعدها يخوض الأخضر ثاني منافساته
ويلعب المنتخب السعودى المباراة الثالثة فى مجموعته أمام منتخب فلسطين فى الذهاب يوم 15 أكتوبر عام 2019 وتقام مباراة الإياب يوم 4 يونيو 2020 .
ينهى الأخضر مبارياته فى المجموعة أمام منتخب أوزبكستان فى الذهاب يوم 14 نوفمبر عام 2019 بينما تقام مباراة الإياب يوم 9 يونيو 2020.
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