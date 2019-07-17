رسميًا .. اتحاد الكرة يطالب الفيفا بتشكيل لجنة مؤقتة

كشف مصدر باتحاد الكرة، انه تم ارسال خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، للحصول على موافقته بتشكيل لجنة مؤقتة تعاون اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي في ادارة شؤون الجبلاية. على موافقته بتشكيل لجنة مؤقتة تعاون اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي في ادارة شؤون الجبلاية. وقال المصدر، ان وزير الرياضة د.أشرف صبحي ينتظر رد الفيفا لاتخاذ قراره سواء باجراء الانتخابات او تشكيل لحنة مؤقتة.

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