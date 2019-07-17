نال المهاجم الروسي الروسي أليكسي ميرانتشوك لاعب فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، إعجاب نادي برشلونة، بعد الأداء الجيد الذي قدمه، في مباراة فريقه أمام زينيت بطرسبرج، بنهائي الكأس.
وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية، أن خافيير بورداس المرشح لمنصب، نائب رئيس نادي برشلونة، كان متواجدًا في مباراة نهائي كأس السوبر الروسي، لمتابعة أليكسي، وشهدت فوز لوكوموتيف بثلاثة نظيفة، كان للمهاجمالروسي هدفين منهم.
ونال أداء ميرانتشوك إعجاب بورداس، الذي رشحه للإنضام إلى صفوف البلوجرانا الموسم المقبل.
وشارك صاحب الـ23 عامًا مع لوكوموتيف موسكو الموسم الماضي بالدوري في 30 مباراة، إستطاع أن يسجل ثلاث أهداف، وصنع 6 أهداف لزملائه.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يراقب مهاجم لوكوموتيف موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.