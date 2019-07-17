برشلونة يراقب مهاجم لوكوموتيف موسكو

نال المهاجم الروسي الروسي أليكسي ميرانتشوك لاعب فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، إعجاب نادي برشلونة، بعد الأداء الجيد الذي قدمه، في مباراة فريقه أمام زينيت بطرسبرج، بنهائي الكأس.

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية، أن خافيير بورداس المرشح لمنصب، نائب رئيس نادي برشلونة، كان متواجدًا في مباراة نهائي كأس السوبر الروسي، لمتابعة أليكسي، وشهدت فوز لوكوموتيف بثلاثة نظيفة، كان للمهاجم

الروسي هدفين منهم.

ونال أداء ميرانتشوك إعجاب بورداس، الذي رشحه للإنضام إلى صفوف البلوجرانا الموسم المقبل.

وشارك صاحب الـ23 عامًا مع لوكوموتيف موسكو الموسم الماضي بالدوري في 30 مباراة، إستطاع أن يسجل ثلاث أهداف، وصنع 6 أهداف لزملائه.