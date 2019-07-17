رياضة | رئيس برشلونة يعرقل صفقة نيمار بقرار صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يعرقل صفقة نيمار بقرار صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساعيه من أجل العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالوني، فإن البارسا يريد جلب نيمار، ولكن الرئيس جوسيب ماريا بارثوميو لن ينفق يورو واحد في العملية.

ويريد رئيس النادي الكتالوني إتمام الصفقة بالمقايضة فقط، أي يكون نيمار مقابل فيليبي كوتيننو وصامويل أومتيتي مثلا، أو كوتينهو وإيفان راكيتيتش، ويمكن ان يكون عمثان ديمبيلي في العملية.

وأشارت القترير إلى أن العملية صعبة، ولن تتم إلا إذا استسلم أحد الطرفين (البارسا او باريس سان جيرمان)، وقدم تنازلات.