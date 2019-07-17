رياضة | زيارة جماهير الجزائر لمستشفى 57357 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة جماهير الجزائر لمستشفى 57357 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير الجزائر المتواجدة في مصر لدعم منتخب بلادها، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، على زيارة مستشفى سرطان الأفطال 57357 ، لتخفيف الآلام عن الأطفال، ومساعدتهم في التغلب على هذا المرض اللعين.

ويستعد المنتخب الجزائري، لمواجهة نظيره السنغال بعد غد الجمعة على استاد القاهرة في نهائي كأس الأمم الإفريقية.