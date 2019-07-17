رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. الجبلاية تطالب الفيفا بتشكيل مجلس مؤقت لمدة عام

أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم بأعمال الجبلاية مؤقتا، خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، يطالبه خلاله بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأعمال بالاتحاد لمدة عام.

وينتظر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، قرار الفيفا خلال الساعات المقبلة، لحسم الموقف بشكل نهائي من جانب الفيفا، سواء باستكمال المدة حتى نهاية العام بلجنة مؤقتة برئاسة سويلم، أو تعين اللجنة لمدة ثلاثة أشهر والدعوة بعدها لانتخابات تكميلية.

وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد في وقت سابق بمخاطبة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بتفويض من اللجنة الأوليمبية، للفيفا من أجل الموافقة على تعين لجنة مؤقتة لمدة عام كامل للحفاظ على استقرار المسابقات خلال المرحلة المقبلة.

الفيفا يوافق على تعيين مجلس مؤقت لإدارة الجبلاية لمدة عام

وكان هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري السابق، تقدم هو وأعضائه باستقالة جماعية من إدارة الجبلاية، عقب خروج المنتخب الوطني من دور الستة عشر لبطولة الأمم الآفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.