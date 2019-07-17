رياضة | "عدو" ريال مدريد يقتل صفقة "إريكسن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عدو" ريال مدريد يقتل صفقة "إريكسن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني منافسة شرسة من أتلتيكو مدريد على ضم كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أتلتيكو مدريد دخل على خط المفاوضات بشأن ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام أحد أهم أهداف ريال مدريد بعد رحل جريزمان عن أتلتيكو إلى برشلونة الإسباني.

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ورغم تعاقد أتلتيكو مدريد مع البرتغالي جواو فيليكس، لكن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس، يتطلع إلى ضم عنصر مميز آخر في مركز لاعب الوسط المهاجم.

وفي حال عدم نجاح الأتلتي في ضم إريكسن فإنه سيحاول استهداف ضم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد.