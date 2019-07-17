رياضة | ريال مدريد ويوفنتوس على رأس بدائل نيمار للرحيل عن باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ويوفنتوس على رأس بدائل نيمار للرحيل عن باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش البرازيلي نيمار دا سيلفا، أزمة نارية بشأن مستقبله، حيث لايزال مستقبل النجم البرازيلي غامضا مع فريقه الباريسي في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيمار سينتقل مع باريس سان جيرمان إلى الجولة الاَسيوية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه يريد الانتقال إلى برشلونة.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن انتقال نيمار للبارسا لايزال معقدا، بعد التعاقد مع جريزمان وفرينكي دي يونج، كما أنه بحاجة لإقناع النادي الباريسي بعرض ضخم وهو مايقف عائقا أمام مطالب فريق العاصمة الفرنسية.

وتابعت الصحيفة، أن نيمار أعطى وكيله الضوء الأخضر، لمعرفة أي من الأندية الكبرى يمكنه تحمل قيمة رحيله عن سان جيرمان في حال فشل انتقاله لبرشلونة.

واختتمت الصحيفة الكاتالونية، أن يوفنتوس يعد الأقرب لضم نيمار في حال فشل انتقاله لبرشلونة، بالإضافة لريال مدريد، وبايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد.