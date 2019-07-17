رياضة | بعد التطورات الأخيرة.. تريزيجية على بعد خطوة من الانتقال إلى هذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التطورات الأخيرة.. تريزيجية على بعد خطوة من الانتقال إلى هذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نجم كرة القدم المصرية ولاعب قاسم باشا التركي "محمود حسن تريزيجية" قريب للغاية من الإنتقال إلى صفوف نادي آستون فيلا الإنجليزي خلال الأيام المقبلة في سوق الإنتقالات الصيفية.

وقالت الصحف الإنجليزية بأن "الفيلانز" كان قد وضع تريزيجية في قائمة اللاعبين المطلوب التوقيع معهم قبل غلق سوق الإنتقالات، ولكن إدارة أستون فيلا كانت تريد الحصول على توقيع اللاعب ألفونسو بيدرازا جناح نادي فياريال الإسباني في المقام الأول، ولكن اللاعب رفض عرض أستون فيلا ليفتح المجال أمام تريزيجية للإنضمام إلى النادي إلى جوار زميله في منتخب مصر أحمد المحمدي. وذكرت صحيفة آس الأسبانية بعض تفاصيل محاولات "الفيلا" للتعاقد مع بيدرازا، والذي رفض الرحيل عن ناديه الحالي وأعتذر لإدارة الفريق الإنجليزي. وكانت تأكيدات رسمية قد ظهرت في الآونة الأخيرة تقول بأن نادي آستون فيلا كان قد تقدم بعرض رسمي إلى نادي قاسم باشا التركي وصلت قيمته لنحو 8 مليون يورو، ولكن النادي التركي قد رفض العرض وطالب بالحصول على 15 مليون يورو للتنازل عن خدمات تريزيجية.

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