رياضة | غزل المحلة يتعاقد مع صفقتين من الدرجة الثانية

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نجح فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد في التعاقد مع 'سيد حسن' لاعب وسط سيراميكا كليوباترا لمدة موسم علي سبيل الإعارة، في حضور المدير الفني وعبدالرحمن جمال وكيل اللاعب.

كما تعاقد النادي مع محمد العربي مهاجم القناة، بعد أن حضر اللاعب لمقر النادي وتم الاتفاق علي بنود العقد، ووقع في حضور خالد عيد المدير الفني، ومن المقرر أن يشارك اللاعبان في التدريبات غدا.

سبق لغزل المحلة بالتعاقد مع كل عادل فكرى لاعب وسط المنصورة، ومحمد فتح الله مدافع جمهورية شبين، وعمار محسن الظهير الأيسر لجمهورية شبين، وأشرف سيد إعارة من نادي أف سى مصر، ومصطفي عبدالستار حارس بني سويف، ومحمد مصطفي حموشة صانع ألعاب مياة البحيرة، وأحمد شوقي حارس أف س مصر، ومحمد حمدان لاعب وسط بتروچيت.