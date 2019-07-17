رياضة | دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام نهائي بطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام نهائي بطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتقوم بغناء أغنية جديدة نفذت خصوصا للحفل باسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي. يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل" بدل الحدوته ٣" والذي عرض في رمضان الماضي .

تحيي الفنانة دنيا سمير غانم، حفل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، في ستاد القاهرة قبل المباراة النهائية التي تجمع منتخبي الجزائر والسنغال.