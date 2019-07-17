رياضة | حقيقة هروب إسلام عيسى من المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة هروب إسلام عيسى من المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد إسلام عيسى لاعب المصري على الأنباء التي أكدت مغادرته لمعسكر الفريق البورسعيدي، اعتراضا منه على الأساليب التي يسلكها النادي للموافقة على رحيله.

وكتب عيسى عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"بصراحة مش فاهم الناس اللي كاتبه إني هربت من المعسكر والكلام الفاضي ده والناس طبعا في بورسعيد مصدقة الكلام ونازله شتيمة فيه".

وأضاف "أنا عمري ما عملت مشكلة من يوم مدخلت النادي المصري وهافضل اذكر اسم النادي المصري في أي حاجة لأنه بالنسبالي حاجة كبيرة وعشق ليا".

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وتابع :"حرام عليكم يا جماعة اهلي مالهمش ذنب انهم يتشتمو وعيب كده كفاية مش كل حاجة بتتكتب على السوشيال ميديا بتتصدق استقيموا يرحمكم الله".

وأتم "حسبي الله ونعم الوكيل يجيب سيرتي وسيرة اهلي بحاجة مش كويسة".