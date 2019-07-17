رياضة | بلماضي وسيسيه.. "كل حاجة زي بعض" وتاريخ فاصل في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي وسيسيه.. "كل حاجة زي بعض" وتاريخ فاصل في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب الجزائر مواجهة نارية ضد نظيره منتخب السنغال مساء الجمعة 19 يوليو الجاري، في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

وتأهل منتخب الجزائر لنهائي أمم إفريقيا بعدما تخطي عقبة منتخب نيجيريا بالفوز عليه 2-1، بينما تأهل منتخب السنغال للنهائي الإفريقي على حساب منتخب تونس بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل.

مواجهة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا سوف تشهد صراع تكتيكي خاص خارج الخطوط بين اثنين من أفضل المدربين في البطولة الإفريقية هذا العام هما، الجزائري جمال بلماضي، والسنغالي أليو سيسيه واللذان يتطلعان لتكليل مجهودهما الكبير بالبطولة وقيادة منتخبات بلادهما للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

- تشابهات عديدة بين المدربين

ويجمع بين بلماضي وسيسيه الكثير من المتشابهات، بداية من تاريخ ميلادهما، حيث أن كلاهما وُلد في شهر مارس لعام 1976، ولكن المدرب السنغالي وُلد يوم 24 بينما جاء مدرب الجزائر للدنيا يوم 25 من نفس الشهر، كما ولد الثنائي في حي واحد هو "لابويه لابي" في مقاطعة تدعي "شامبيني" جنوب العاصمة الفرنسية باريس.

ولعب بلماضي خلال مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من عام 1992 وحتي 1996، كذلك لعب "سيسيه" لنفس الفريق من عام 1998 وحتي 2001، وبعد مشوارهما بالدوري الفرنسي، خاض الثنائي تجربة مماثلة بالدوري الإنجليزي، حيث لعب النجم الجزائري لفريقي مانشستر سيتي وساوثهامبتون، بينما مثل مدرب السنغال فريقي برمنجهام سيتي وبورتسموث.

التشابه بين بلماضي وسيسيه وصل لموعد اعتزالهما كرة القدم، واختار الثنائي إنهاء مسيرتهما الكروية في موعد واحد في يوليو لعام 2009 بعد مشوار حافل بالنجاحات والإنجازات.

- طموحات واحدة

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يخوض الثنائي بلماضي وسيسيه نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي في مشوارهما التدريبي، بهدف وطموحات واحدة هو حصد لقب البطولة الإفريقية مع منتخبات بلادهما، حيث لم يفز منتخب الجزائر بلقب البطولة الإفريقية منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ نسخة عام 1990، بينما يتطلع المنتخب السنغال لحصد لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه.

- تاريخ مواجهات (بلماضي × سيسيه):

وسبق وتقابل جمال بلماضي وأليو سيسيه في 3 مواجهات خلال مسيرتهما بالملاعب، فاز كل منهما في مباراة، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي وجاءت نتائج مواجهاتهما كالتالي:-

- 17 فبراير 2001: أوليمبيك مارسيليا (بلماضي) 1 - 0 باريس سان جيرمان (سيسيه) الدوري الفرنسي

- 21 أبريل 2001: السنغال (سيسيه) 3 - 0 الجزائر (بلماضي) تصفيات كأس العالم 2002

- 2 ديسمبر 2001: مارسيليا (بلماضي) 0 - 0 (4 - 2 ركلات ترجيح) باريس سان جيرمان (سيسيه) كأس الرابطة الفرنسية

بينما جمعت بلماضي وسيسيه مواجهة وحيدة خلال مشوارهما التدريبي كانت في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال، وانتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف دون مقابل "يوسف بلايلي".