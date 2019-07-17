رياضة | حازم إمام يقترب من الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يقترب من الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.

وفتح مسئولو الاتحاد خط مفاوضات قوي مع اللاعب لضمه إلى صفوف الفريق وهو ما قوبل بالترحيب من جانبه بسبب رغبته في ترك الزمالك لجلوسه المستمر على الدكة وعدم حصوله على فرصته بشكل أساسي.

ويرغب مسئولو الزمالك في الإحلال والتجديد داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل وإجراء تغييرات في بعض المراكز.

وكان الاتحاد السكندري قد توصل لاتفاق مع إدارة الزمالك على ضم بعض اللاعبين من صفوف الفريق الأبيض وهم إسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه وعماد السيد.