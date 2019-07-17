الامارات | لاعب العين يكشف شرط تجديد عقده مع "الزعيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين يكشف شرط تجديد عقده مع "الزعيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق العين، ابراهيما دياكي عن أن السبب وراء عدم تجديد عقده مع "الزعيم" حتى الآن وغيابه عن معسكر الفريق يعود لعدم جاهزيته البدنية بعد أن خضع لعملية جراحية أخيرا.

وقال دياكي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أمس: "العين قدم لي عرضاً قبل نهاية الموسم والسبب في التجديد حتى الان هو أنني خضعت لعملية جراحية، أعضاء الفريق والإدارة يعرفون ذلك، الشرط في تجديد عقدي مرتبط بجاهزيتي البدنية وكيف سأشعر بعد العملية الجراحية".

وظل غياب اللاعب عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد بمثابة لغز محير في وقت كان فيه اللاعب يرفض الادلاء بأي تصريحات حول مستقبله مع النادي بعد انتهاء عقد بنهاية الموسم الماضي.