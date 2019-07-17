شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية في ستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تحيي الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة قبل مباراة نهائي البطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتقوم بغناء أغنية جديدة نفذت خصوصا للحفل باسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي و مهندس صوت بيشوي مجدي. يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل" بدل الحدوته ٣" والذي عرض في رمضان الماضي .

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