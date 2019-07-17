شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الكاف لإقامة المباريات النهائية لدوري الأبطال والكونفدرالية على أرض محايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

على غرار دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، يتجه الاتحاد الأفريقي لإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية من مباراة واحدة تقام على أرض محايدة مستقبلًا.

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وفيما لم يصدر بعد أي قرارات رسمية إلا أنه من المتوقع أن تصدر تلك القرارات خلال الساعات المقبلة.

وتقام نهائيات البطولتين الأفريقيتين حاليًا بنظام الذهاب والعودة.

وكان حساب منسوب لرئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد على «تويتر» قد أعلن عن القرار، فيما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.