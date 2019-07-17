شكرا لقرائتكم الزمالك يؤمن صفقة إمام عاشور من إغراءات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادي الزمالك، على تأمين صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المُعار لحرس الحدود، بعد محاولات من جانب الغريم التقليدى النادي الأهلي، للظفر بالصفقة قبل أبناء ميت عقبة.

وقام مسئولو الزمالك، بالحصول على توقيع إمام عاشور بشكل رسمى، وصرف مقدم التعاقد للاعب، لتأمينه من أى إغراءات قد يتعرض لها، خاصة بعد دخول أكثر من نادي فى صراع لضم اللاعب منهم الأهلي وبيراميدز.

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وينهى نادى الزمالك صفقة ضم إمام عاشور مع ناديي غزل المحلة وحرس الحدود، بالوقت الحالى ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة وسيتم الإعلان رسميا عن التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وستصل تكلفة صفقة انتقال إمام عاشور لصفوف الزمالك لقرابة 20 مليون جنيه تتحملها الخزينة البيضاء، لضم اللاعب المتألق فى مباريات الموسم الحالى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والذى يمتاز بصغر السن ويعد عنصر أساسى فى صفوف المنتخب الأوليمبى.

وعقد محمد شيحة وكيل اللاعبين ووسيط الصفقة جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة بمقر القلعة البيضاء منذ أيام قليلة لوضع الرتوش الأخيرة بشأن إتمام الصفقة وتابع نفس المصدر إن المفاوضات قد اقتربت من نهايتها بعد اتفاق الزمالك مع اللاعب على كافة الأمور وكذلك التواصل مع إدارات المحلة وحرس الحدود بشأن إتمام الصفقة بشكل نهائى حتى يصبح اللاعب ضمن صفوف قلعة ميت عقبة خلال الساعات القادمة.