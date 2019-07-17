شكرا لقرائتكم أول خلاف بين الأهلي وبيراميدز في ملف الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب محمد شريف لاعب الأهلي في حدوث أول خلاف بين القلعة الحمراء وبيراميدز في ملف الصفقات، المنتظر أن تتم بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلم الخليج 365 أنه علي رغم من موافقة الأهلي على إعارة محمد شريف لبيراميدز ضمن صفقة شراء علي جبر مدافع بيراميدز، إلا أن هناك خلاف نشب في الساعات الأخيرة بين الطرفيين. محمد شريف Advertisements بيراميدز يرغب في استعارة محمد شريف مع وضع بند يسمح له بشرائه نهائيا بعد انتهاء فترة الإعارة، وهو الأمر الذي تحفظ عليه الأهلي حتى هذه اللحظة وطلب عودة اللاعب مباشرة بعد الإعارة. وكان أتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى بيراميدز على إعارة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر لبيراميدز فى الموسم الجديد، ليصبح أول تعاون رسمي بين الناديين، بعد الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد. محمد شريف

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