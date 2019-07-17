شكرا لقرائتكم أول خلاف بين الأهلي وبيراميدز في ملف الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
محمد شريف
وكان أتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى بيراميدز على إعارة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر لبيراميدز فى الموسم الجديد، ليصبح أول تعاون رسمي بين الناديين، بعد الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد.
محمد شريف
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