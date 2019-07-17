شكرا لقرائتكم 3 صفقات لتدعيم صفوف غزل المحلة بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر فريق غزل المحلة بقيادة المدير الفنى خالد عيد دعم صفوفه بصفقات جديدة حيث تعاقد "الفلاحين" مع ممدوح كيمو وسيد حسن ثنائى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم. Advertisements كما تعاقد فريق غزل المحلة مع أحمد عبد الله لاعب وسط الداخلية لمدة 3 مواسم. ويحاول مسئولو المحلة التعاقد مع صفقات سوبر على أمل المنافسة على الصعود فى الموسم الذى سيشهد ندية وقوة نظرا لقلة المجموعة بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المجموعات الثلاث إلى 12 فريقا فقط.

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