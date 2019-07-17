شكرا لقرائتكم تأهل محمد محسن لاعب الشيش لدور الـ64 الرئيسى ببطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل لاعب المنتخب الوطنى للسلاح محمد محسن إلى دور الـ64 الرئيسى ببطولة العالم المقامة فى المجر فى منافسات سلاح الشيش، التى تستمر إلى يوم 20 يوليو الجارى. Advertisements وفاز محسن على لاعب أستراليا بنتيجة 15 / 9 فى دور الـ 64 التمهيدى. وتضم بعثة مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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