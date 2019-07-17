شكرا لقرائتكم موهبة "إنبى" الصاعدة فى الدوري الإماراتي "مستند"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادي الإمارات الإماراتى، فاكسا رسميا لنادى إنبى يطلب فيه التعاقد مع عبد الرحمن عمرو عبد الفتاح الشهير بـ"بوجى"، هداف منتخب الشباب والفريق البترولي مواليد 1999.

عرض الإمارات لبوجى Advertisements وطلب مسئولي النادي الإماراتي الحصول على خدمات لاعب إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم منتظرين رد النادي البترولى على العرض.

عبد الرحمن عمرو عبد الفتاح وسبق وأنضم بوجى لصفوف نادي الاتحاد المنستيري التونسي خلال فتره الانتقالات الشتوية في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، حيث يعد أحد المواهب المميزة في قطاع الناشئين بالنادي البترولي وتلقي العديد من العروض الخارجية والمحلية خلال الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موهبة "إنبى" الصاعدة فى الدوري الإماراتي "مستند"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.