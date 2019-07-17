شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. فحص المصابين غداً بأوامر لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق تجهيز تقرير طبى عن اللاعبين المصابين.

ومن المنتظر أن يقوم طبيب الأهلى، غدا الخميس بإجراء فحص للاعبين المصابين عقب العودة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في إسبانيا.

وتشمل قائمة المصابين المقرر فحصهم غدا كلا من شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، بهدف الوقوف على حالتهم بعد انتظامهم في برامج التأهيل الخاصة بهم خلال الفترة الماضية.

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ويلعب الأهلي مباراة ودية غدا الخميس، أمام فريق البلاستيك، في إطار المباريات الودية التي يخوضها استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام بطولة الدوري.