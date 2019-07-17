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المقاصة يمنح فوافي 10 أيام إجازة للسفر إلى مدغشقر...

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جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة لاعبه باولن فوافي مهاجم الفريق الفيومي أجازة لمدة 10 أيام للسفر إلى مدغشقر .

 

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ويؤدى لاعبو مصر المقاصة التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

 

ونجح مصر المقاصة  فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.

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