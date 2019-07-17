شكرا لقرائتكم خالد جلال حائر بسبب حراس مرمى الزمالك أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل خالد جلال المدير الفنى للزمالك، بين عماد السيد وعمر صلاح لحرسة عرين الأبيض أمام الجونة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الجونة، والمؤجلة من الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحسم خالد جلال الاستقرار على حارس مرمى الزمالك أمام الجونة، خلال التدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم الأربعاء، عن طريق التقسيمة التى سيُقيمها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت تألق عماد السيد خلال مشاركته فى المباريات الودية بعد العودة من الإصابة التى تعرض لها بكسر فى أحد أصابع اليد.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.