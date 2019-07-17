شكرا لقرائتكم الأهلي يؤجل وديته ضد البلاستيك إلى الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ، قرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى بتأجيل مباراة البلاستيك الودية التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى بعد غد الجمعة.
وسيؤدى الفريق تدريباته في السادسة مساء غد، بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم الأربعاء عقب العودة من معسكر إسبانيا ، ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.
ولعب الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.
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