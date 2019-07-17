شكرا لقرائتكم تعرف على آخر تعليق من كهربا بعد تطور أزمته مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك، بنشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات داخل صالة الجيم ، وعلق عليها قائلا :"مود".

كهربا كانت وتيرة الأزمة بين الزمالك ومحمود كهربا لاعب الفريق تصاعدت بعد إعلان الأخير فسخ عقده مع ناديه ومقاطعة تدريبات الزمالك الجماعية، في إطار الاستعداد لخوض مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي بختام الموسم الحالي للدوري المصري، وما تبعه من سفر اللاعب إلى تركيا للتفاوض مع نادي دينزلي سبور التركي، بعد التقدم بشكوى ضد ناديه إلى الفيفا لفسخ عقده. Advertisements وخاض كهربا 192 مباراة فى مسيرته سجل خلالها 66 هدفا وصنع 33 آخرين.

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